3 gündür her yerde aranıyordu! 16 yaşındaki kayıp Eliznaz bakın nerede bulundu
Güncel Haberler
Denizli'nin Merkezfendi ilçesinde 28 Ekim'de kaybolan lise öğrencisi 16 yaşındaki Elifnaz Karakaş, gece saatlerinde polis tarafından bulunup ailesine teslim edildi.
Servergazi İstanbul Borsa Kız Meslek Lisesi öğrencisi Elifnaz Karakaş, 28 Ekim'de okula gitmek için evinden çıktı. Okul çıkışında en son babası Mehmet Karakaş ile mesajlaşan ve eve geleceğini söyleyen, 11'inci sınıf öğrencisi Elifnaz'dan bir daha haber alınamadı. Elifnaz'a ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine arama çalışması başlattı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ POLİSİ ARADI
Her yerde aranan Elifnaz, dün gece saatlerinde tren garında kendisini gören özel güvenlik görevlisi polisi aradı. Gara gelen polis ekipleri Elifnaz Karakaş'ı bulup ailesine teslim etti. Elifnaz Karakaş'ın Cuma gününden bu yana arkadaşında kaldığı öğrenildi.
BABASI MUTLU OLDU
Baba Mehmet Karakaş, kızlarının sağ salim bulunması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.