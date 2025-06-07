Kayıp Burak Koçak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ANNE KOÇAK'TAN BİLGİ ALINDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci devam ederken, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Sarıoğlu, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mahalleye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Burak Kocak'ın amcası ve annesi Hanife Koçak'tan kayıp oğlu hakkında genel bilgi aldıkları öğrenildi.

ESRA TÜRKER- Yiğithan HÜYÜK/ ORHANELİ(Bursa),