Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Trabzon'un Arsin ilçesi açıklarında kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy için arama çalışmaları 7. günde de sürüyor. Hava, deniz ve karadan 89 personel ile yapılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri'nden teknik destek talep edildi.

TRABZON'un Arsin ilçesi açıklarında teknesi sürüklenirken bulunan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy (39) için arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor. Çalışmalarda Gürsoy'a ait bir ize rastlanılmazken, Gürsoy'un ailesini ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, derin bölgelerde daha net görüntü alınabilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (DKK) özel cihazla teknik destek talebinde bulundu.

Arsin'de balıkçılık yapan Mehmet Ali Gürsoy, 16 Ekim'de balık avlamak için denize açıldı. Sabah saatlerinde Gürsoy'un teknesini denizde sürüklenirken fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Gelen ekiplerin teknede yaptığı incelemede, Mehmet Ali Gürsoy'a ait cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu. Denizde arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları 7'nci günde de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 89 personel ile 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS cihazı ve 1 ROV cihazı ile yürütülen çalışmalara havadan da helikopterle destek veriliyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda kayıp balıkçıdan bir ize rastlanılamadı.

BAŞKAN GENÇ, AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'un ailesini ziyaret etti. Deniz, hava ve karadan yürütülen geniş çaplı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Genç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Arama Kurtarma ve Su Altı Dalış Amiri Erhan Saraç'tan son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Başkan Genç, arama çalışmalarını takip eden kayıp balıkçının yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek sabır ve metanet diledi.

Ekiplerin mevcut cihazlarla belirli bir derinliğe kadar görüntüleme yapabildiğini öğrenen Başkan Genç, arama çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi için Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'la telefonla görüştü. Genç, derin bölgelerde daha net görüntü alınabilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (DKK) özel cihazla teknik destek talebinde bulunduklarını belirterek, "Ekiplerimiz yoğun şekilde sahada. Belli bir derinliğin altında mevcut cihazlarla net görüntü alınamıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda piksel kalitesi çok daha yüksek, gelişmiş görüntüleme cihazları bulunduğunu öğrendik. Bu cihazın Gölcük'te olduğunu söylüyorlar. İmkan varsa bu cihazın bölgeye ulaştırılmasını talep ettik. Hedefimiz ailemizin bekleyişine bir nebze de olsa umut ve destek olabilmek. Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz, kimsenin umudunu yitirmemesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
