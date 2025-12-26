Haberler

Niğde'de kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulunan kişiye tutuklama

Niğde'de kaybolan Ali Andaç'ın yanmış cesedi bir arazide bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Raşit Adıgüzel, mahkemece tutuklandı.

NİĞDE'de kayıp olarak aranırken boş arazide yanmış cesedi bulunan Ali Andaç'ın (56) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Raşit Adıgüzel tutuklandı.

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde önceki gün yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğunu belirledi. Andaç'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli olarak Raşit Adıgüzel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

