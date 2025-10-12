Kayıp Ahmet Sünger Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir süredir haber alınamayan kişiye ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri, hakkında kayıp ihbarı yapılan Ahmet Sünger'i (52) bulmak için çalışmaları gün boyu sürdürdü.

Termal görüşlü dron yardımıyla havadan, iz arama köpekleriyle de karadan yürütülen çalışmalar sonucunda Sünger, Karakurt Mahallesi yakınlarındaki arazide bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sünger, yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Cuma günü evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Ahmet Sünger için dün AFAD koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına AKUT ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) üyeleri de destek vermişti.