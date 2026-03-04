Haberler

İzmir'de kayıp ihbarı yapılan 87 yaşındaki kişi termal dronla bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki Hüseyin Kocamanoğlu, termal dronla yapılan arama sonucu evine 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kocamanoğlu, ailesine teslim edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan 87 yaşındaki kişi, ikametine 5 kilometre uzaklıkta termal dronla yapılan arama sonucu bulundu.

Saruhanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kocamanoğlu'nun (87) yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve yerel arama kurtarma derneği üyelerinden oluşan 38 kişilik ekip, Kocamanoğlu'nun evinin çevresinden başlayarak arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışma sırasında arama alanını genişleten ekipler, termal dronla yaptıkları aramada Kocamanoğlu'nu evine 5 kilometre uzaklıkta ısı izinden tespit etti.

Ekiplerce bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kocamanoğlu, yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi