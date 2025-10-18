Kayıp 64 Yaşındaki Adam Menfezde Bulundu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olan 64 yaşındaki Hüseyin Önal, arama kurtarma ekipleri tarafından bir menfezde bitkin halde bulundu. Sağlık durumu için hastaneye kaldırıldı.
Çaltu Mahallesi'nde yaşayan Önal'dan haber alamayan yakınları, 3 gün önce durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
AFAD, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Önal, Vezirköprü Durağan kara yolunun Çaltu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde bitkin halde bulundu.
Önal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel