Haberler

Antalya'da kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Antalya'da kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaöz Mahallesi'nde yaşayan M.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yoğun yağış nedeniyle arazideki 55 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama çalışması başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu kayıp hayvanlar eksiksiz ve sağlıklı şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım

Bu kez hedefinde tüm Avrupa var: Sizi ben kurtardım