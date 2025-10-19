Kayıören köy konağı törenle açıldı

Orta ilçesine bağlı Kayıören köyünde köy konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şehit Kaymakam Sabahattin Çakır ismi verilen köy konağının açılışı için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, burada yaptığı konuşmada, köy konağının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehitler can verdiklerinde değil, unutulduklarında ölürler. Ne mutlu ki bizler Şehit Kaymakam Sebahattin Çakır'ın ismini bu köy konağına vererek onu unutmayacağız." dedi.

Kayıörenli Ankara Sincan Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdoğan Bayrakdar da anlamlı bir günde bir araya geldikleri, köyün ihtiyacı olan bir köy konağı yapıldığını belirterek, "Sabahattin dayımız, sadece kaymakam olduğu için değil, köyünü çok seven bir insandı. Baraj altında kalan eski köyümüzün yeniden kurulmasında büyük emeği vardır. Onun sayesinde bugün bu köy var." dedi.

Kayıören Köyü Muhtarı Cemil Coşkun da açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Kayıören Dernek Başkanı Yüksel Asan tarafından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'a üzerinde isminin yazılı olduğu 18 numaralı Beşiktaş forması hediye edildi, emeği geçenlere plaketler takdim edildi ve kurdele kesilerek köy konağı hizmete açıldı.