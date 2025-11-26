Kayınvalidesini Vuran Polis Memuru İntihar Girişiminde Bulundu
Kayseri'de tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldüren 35 yaşındaki S.U, olaydan sonra intihar girişiminde bulundu. M.M. olay yerinde hayatını kaybederken, S.U'nun durumu ağır.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.
TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki ikamette S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.U, yanında bulunan tabancayla kayınvalidesine ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, M.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan S.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğu belirtildi.