Haberler

Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı tabancayla öldüren Adem Ünver, kent merkezinde yakalandı. Olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı yaralayan Adem Ünver, olayın ardından kaçtığı kent merkezinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Ünver'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden polis vuruldu

Kuyumcuda hareketli anlar! Müdahale eden polis vuruldu
Amedspor'dan ''Saç Örgüsü'' tepkisi

Amedspor'dan ''Saç Örgüsü'' cezasına sert tepki: Bu karar...