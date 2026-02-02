Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı tabancayla öldüren Adem Ünver, kent merkezinde yakalandı. Olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.
KENT MERKEZİNDE YAKALANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı yaralayan Adem Ünver, olayın ardından kaçtığı kent merkezinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Ünver'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel