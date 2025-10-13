Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, tutuklandı.

Bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi Mustafa Özocak'ı (31) dün karşılaştığı Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolu üzerinde tabancayla vurduktan sonra kaçan K.K. (36), Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

K.K, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede dün, ailevi meseleler nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolunda tabancayla vurarak ağır yaralayan K.K. olay yerinden kaçmış, Özocak, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.