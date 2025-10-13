Haberler

Kayınbiraderini Tabancayla Vurarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi Mustafa Özocak'ı tabancayla vurarak öldüren K.K., jandarmaya teslim olduktan sonra tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, tutuklandı.

Bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi Mustafa Özocak'ı (31) dün karşılaştığı Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolu üzerinde tabancayla vurduktan sonra kaçan K.K. (36), Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

K.K, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede dün, ailevi meseleler nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolunda tabancayla vurarak ağır yaralayan K.K. olay yerinden kaçmış, Özocak, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
