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Kaybolan Yaşlı Adam Derede Ölü Bulundu

Kaybolan Yaşlı Adam Derede Ölü Bulundu
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Bolu'da 77 yaşındaki Hasan Hüseyin Ayhan, kendisinden iki gündür haber alınamadıktan sonra Gücüksu Deresi'nde ölü olarak bulundu. Olay sonrası sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, derede ölü bulundu.

Çayırköy köyündeki bahçesine giden Mehmet Eyvazoğlu, su çekmek için Gücüksu Deresi'ne hortum uzattığı sırada bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Eyvazoğlu'nun haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince dereden çıkarılan cesedin, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki Hasan Hüseyin Ayhan'a ait olduğu tespit edildi.

Ayhan'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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