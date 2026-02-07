Haberler

Samsun'da kaybolan Ümmügülsüm bulundu
Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesindeki yatılı Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki Ümmügülsüm B., bir camide namaz kıldıktan sonra ailesinin evine gitmek üzere yola çıktı. Durumu fark eden aile ve polis, kısa sürede kızın bulunduğunu bildirdi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde kaldığı yatılı Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Ümmügülsüm B. (14), bulundu.

Atakum ilçesinde Ümmügülsüm B., yatılı olarak kaldığı kız Kur'an kursundan dün saat 03.00 sıralarında bir arkadaşının saati ve hırkasını alıp, ayrıldı. Sabah namazına kalkan görevliler, Ümmügülsüm B.'nin yatağında olmadığını fark etmesi üzerine durumu aileye bildirdi. Polis merkezine giden Ferdi B., kızı için kayıp ihbarında bulundu.

Ümmügülsüm B.'nin, dışarı çıktıktan sonra bir camiye gidip namaz kıldıktan sonra uyuyakaldığı, uyandıktan sonra ailesinin evinin olduğu İlkadım ilçesindeki Kadifekale Mahallesi'ne gittiği öğrenildi. Mahallede bulunan bir terzinin Ümmüğülsüm B.'yi dükkanın önünden geçerken görüp, ailesine bildirdiği ve bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
