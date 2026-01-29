Çalılıklarda cesedi bulundu

Haberler

Güncelleme:
Adapazarı'nda 2 gündür kayıp olan Murat Arslan'ın cansız bedeni, gölet kenarındaki çalılık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Murat Arslan'ın (40) gölet kenarındaki çalılık alanda cansız bedeni bulundu.

Adapazarı'nda yaşayan Murat Arslan'ın yakınları, 2 gündür kendisinden haber alamayınca durum yetkililere bildirildi. Taşkısığı Mahallesi'nde eski kum ocaklarının yer aldığı göletler bölgesindeki çalılık alanda bir erkeğin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Murat Arslan olduğu belirlendi. Arslan'ın cansız bedeni, incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
