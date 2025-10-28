Kaybolan Genç Kadın Jandarma Tarafından Bulundu

VAN'ın Özalp ilçesinde kaybolan F.Y. (28), jandarma tarafından iz takip köpekleri 'Bedir' ve 'Yaşıt' ile yaptığı aramayla bulundu.

Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan F.Y., dün akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesinin jandarmayı arayarak bilgi vermesi üzerine arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı, Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Timi ve Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde olan 'Bedir' ve 'Yaşıt' isimli iz takip köpeklerinin de kullanıldığı, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışmalar yürütüldü.

Yaklaşık 5 saatlik titiz çalışmayla F.Y., Bağrıaçık Mahallesi'ne bağlı Akgöl Küme Evleri'ne yaklaşık 1 kilometre uzağında yer alan harabe evlerde bulundu. Ekipler, F.Y.'yi bularak ailesine teslim etti.