Manisa'da kayıp dağcı için arama çalışması devam ediyor

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu için yapılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde dün kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu (53) için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün Salihli ilçesine bağlı Çakaldoğan Mahallesi mevkisinden zirve yürüyüşüne çıkan Umut Tanrıkulu, bir süre sonra yönünü kaybetti. Tanrıkulu'nun kaybolduğu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarına Burhan Mahallesi'nden gönüllü vatandaşlar da katıldı. Çalışmalar esnasında Tanrıkulu'na ait bazı eşyalara ulaşıldı. Burhan Mahallesi Yayları Allahtankarlı mevkisindeki arama-kurtarma çalışmalarına havanın kararması ve bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Çalışmalara günün ilk ışıklarıyla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor

Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi

Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Ünlü şarkıcı da gözaltına alındı
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor

Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor

Transfer rotası değişti
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İnfial yaratan görüntü! Putin'in komutanları neler yapmış neler