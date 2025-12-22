Haberler

Yanlışlıkla konteynere attığı cüzdanı, çöp kamyonunda bulundu
Tekirdağ’da İbrahim Yiğit Çınar’ın yanlışlıkla attığı içinde para bulunan cüzdanı, belediye ekiplerinin çöp kamyonunda yaptıkları arama sonucu bulundu ve sahibine teslim edildi.

TEKİRDAĞ'da İbrahim Yiğit Çınar'ın (28), yanlışlıkla konteynere attığı içinde bir miktar para bulunan cüzdanı, belediye ekiplerinin müdahalesiyle çöp kamyonunda bulunup teslim edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yiğit Çınar, içinde bir miktar para bulunan cüzdanının yanlışlıkta çöp konteynerine attı. Bir süre sonra durumu fark eden Çınar, cüzdanının konteynerde bulamayınca Süleymanpaşa Belediyesi'ne başvurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada konteynerdeki çöplerin toplanıp kamyona yüklendiği belirlendi. Bunun üzerine çöp kamyonu aktarım istasyonuna boşaltılmadan önce araç boş bir alana yönlendirildi. Ekipler, kamyondaki çöpü detaylı şekilde arayarak cüzdanı bularak Çınar'a teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
