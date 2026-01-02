Haberler

İstanbul'daki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi yeniden ihya edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kaybolan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi'nin yeniden ihyası için mülkiyet devir işlemleri tamamlandı. Tarihi caminin rekonstrüksiyon sürecine başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kaybolan Cami" olarak da bilinen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi'nin yeniden ihya edileceği bildirildi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, aslı Fatih Sultan Mehmet dönemine uzanan yapı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından fevkani cami olarak yeniden yaptırıldı, 1903 yılında ise ünlü İtalyan mimar Raimondo D'Aronco tarafından yenilendi.

Ancak cami, 1958 yılında gerçekleştirilen büyük istimlak ve yıkım operasyonları sırasında tescilli olmaması nedeniyle yıktırıldı ve bugüne ulaşamadı.

Mülkiyet devir işlemleri tamamlandı

İstanbul 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2010 yılında aldığı tescil kararı ve 2013 yılında onayladığı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri doğrultusunda, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin bulunduğu alandaki taşınmazlar için acele kamulaştırma, tevhit ve mülkiyet devir işlemleri tamamlandı.

Süreç sonunda taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili vakıflar adına tescil edildi.

Mülkiyetinin tamamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Vakfına geçen parsel üzerine rekonstrüksiyon projesine göre uygulama ihalesi gerçekleştirildi ve sözleşme yapıldı.

Tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyası amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
