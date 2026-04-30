Kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ahmet Sağlam (86) için dron destekli arama çalışması başlatıldı.

Olay, İskilip ilçesi Mutaflar Mahallesi Samutun Tepe mevkisinde meydana geldi. Alzheimer hastası Ahmet Sağlam, dün öğle saatlerinde eşiyle birlikte evinin yakınında bulunan bağa gitti. Akşam saatlerine doğru eşini yemek yapması için eve gönderen Sağlam, kendisinin daha sonra döneceğini söyledi. Eve bir daha dönmeyen Sağlam için yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgede polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız sürürken, dron destekli aramalarda şu ana kadar Ahmet Sağlam'a ait iz bulunamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı