Kaybolan 5 Büyükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde kaybolan hayvanlar jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvancılıkla uğraşan S.E, kaybolan hayvanları için jandarmadan yardım istemişti.

İlçede hayvancılıkla uğraşan S.E, 5 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, arazide hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Arama sonucu bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Hayvanlarını teslim alan S.E, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
