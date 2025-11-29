Kaybolan 30 Küçükbaş Hayvan Dronla Bulundu
Bolu'nun Mengen ilçesinde, kaybolan 30 küçükbaş hayvan, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin dronlu arama faaliyetleri sonucu bulundu ve sahibi Tuncay Meriç'e teslim edildi.
BOLU'nun Mengen ilçesinde, Tuncay Meriç'e ait kaybolan 30 küçükbaş, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin dronlu aramasıyla bulundu.
Mengen'de, 27 Kasım'da Tuncay Meriç'e ait 30 küçükbaş kayboldu. Hayvanları kendi imkanıyla bulamayan Meriç, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ekipler, sahada dron destekli arama faaliyeti başlattı. Ertesi gün, orman içerisinde dronla tespit edilen hayvanlar, ekipler tarafından alınıp, sahibine teslim edildi. Hayvanların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel