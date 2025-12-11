Haberler

Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi, 91 istasyonda 1000 bisikletle hizmet veriyor

Güncelleme:
Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), 2025 yılında 48 bin 356 kullanıcı ile 452 bin 961 kez kullanıldı. Toplamda 4,3 milyon kilometre yol alındı. Belediye Başkanı Büyükkılıç, sistemin şehrin ulaşım kültürüne katkısının önemli olduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından işletilen Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), 91 istasyon ve 1000 bisikletle hizmet vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca 48 bin 356 kullanıcı tarafından 452 bin 961 kez kullanılan bisikletlerle toplam 4 milyon 321 bin kilometre yol kaydedildi.

Sezonun kapatılmasıyla tüm istasyonlar, bisikletler ve yazılım altyapısını detaylı bakıma alan Ulaşım AŞ ekipleri, yeni sezonda daha yüksek performans, arttırılmış bisiklet sağlığı ve kullanıcı deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 sezonunun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Her yıl büyüyen KAYBİS'in şehrin ulaşım kültürüne önemli katkı sağlayan bir sistem haline geldiğine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2025'te elde edilen 4,3 milyon kilometrelik kullanım verisi, Kayserililerin sürdürülebilir ulaşımı ne kadar benimsediğini gösteriyor. Bu sadece bir ulaşım başarısı değil, aynı zamanda çevre için büyük bir kazanım. Daha temiz bir hava oluşmasına katkı sağlayan sistemimizi her geçen yıl büyütüyoruz ve her yıl daha ileri bir noktaya taşımada kararlıyız."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
