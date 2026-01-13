Haberler

TBMM AB Uyum Komisyonu, KKTC'nin AB nezdinde daha görünür olması için çalışacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, KKTC'yi uluslararası platformlarda daha görünür hale getirmek için yapılan ziyaretler ve komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) Avrupa Birliği ve uluslararası platformlarda daha görünür hale getirmek istediklerini" söyledi.

Kayatürk başkanlığındaki Komisyon üyeleri, KKTC'de Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde geniş kapsamlı bir dizi ziyarette bulundu.

Komisyon olarak en geniş katılımlı yurt dışı ziyaretlerinden birini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kayatürk, "Toplamda 27 üyenin olduğu bir dönemde 22 üyelik bir ziyaret oldu. Bu, yurt dışına bugüne kadar Komisyon olarak belki de yaptığımız en büyük ziyaret." dedi.

Kayatürk, ziyaret programının oldukça yoğun geçtiğini, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'den de hem Kıbrıs meselesiyle alakalı hem Kıbrıs Türk halkının yaşamı, mücadelesi, siyasi yaşamına dair bilgi aldıklarını aktardı.

Komisyon üyelerinin, KKTC'de edindiği bilgilendirmeler ve tecrübelerden faydalanarak verimli çalışmalarda bulunacağına işaret eden Kayatürk, "Buradaki hedefimiz, AB tarafından özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın ihmal edilmesini istediği KKTC'yi hem dinlemek hem de burada elde ettiğimiz bilgilerle AB nezdinde bütün uluslararası platformlarda KKTC'yi daha güçlü şekilde görünür hale getirmek. Bizim çabamız bu." ifadelerini kullandı.

Kayatürk, 2004'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB'ye kabul edilmesini eleştirerek, "2003'te Annan Planı çerçevesinde bir referandum olmuş. Bu plana Kıbrıs Türk halkı ciddi bir destek vermiş ama GKRY halkı, lideriyle beraber bu referanduma 'hayır' demiş. 2004'te bakıyorsunuz sanki ödüllendirilmiş bir şekilde GKRY bütün Kıbrıs'ın temsilcisi olarak kabul edilip ki yanlış bir kabul edilme, AB üyesi olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Kayatürk, GKRY'nin AB'ye alınmasının hem Türkiye-AB ilişkilerinde hem de KKTC'nin ekonomik ve siyasi gelişiminde ciddi engeller oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur

Şaibeli kurultay davasında İmamoğlu: Bana Kılıçdaroğlu teklif etti
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı