Alanya'da kayalıktan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan 44 yaşındaki İlker Güner, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Dinek Mahallesi'ndeki seyir terasında bulunan İlker Güner (44), bir anlık dikkatsizlik sonucu kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Güner, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk