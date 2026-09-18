Kayalıklara çarpan gulet yan yattı; 7 kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarparak yan yatan ve bir bölümü suya gömülen 36 metrelik yelkenli guletteki 4'ü yolcu 7 kişi, yardımcı botla kurtarıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Karaada önlerinde meydana geldi. 36 metre uzunluğundaki yelkenli gulet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan teknenin bir bölümü sulara gömüldü. Teknede bulunan 4 yolcu ile 3 mürettebat, teknedeki yardımcı botlar ile bölgeden ayrıldı. Yaralananın olmadığı olayda, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri kaza yapan teknenin bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı