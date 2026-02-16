Haberler

Kars'ta kayak yaparken düşen ve kalbi duran kişi öldü

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tatil için kayak yapan 53 yaşındaki Murat D., düştükten sonra kalbi durarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtarılamadı.

İstanbul'dan tatil için Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen Murat D. (53), pistte kayak yaparken dengesini kaybederek düştü.

Murat D'nin yerde hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Murat D, daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat D., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
