Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 282, Palandöken'de 270, Hakkari'de 245, Nemrut'ta 202, Kartalkaya'da 200, Erciyes'te 179, Sarıkamış'ta 158, Konaklı'da 150, Uludağ'da 141, Yıldız Dağı'nda 120, Yalnızçam'da 117, Davraz'da 99, Çambaşı'nda 88, Murat Dağı'nda 84, Zigana'da 80, Hesarek'te 62, Ilgaz'da 57, Kop Dağı'nda 56, Küpkıran'da 36, Kandilli'de 10 ve Denizli'de 54 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez 19.03.2026 En düşük En yüksek Ergan KKY -4 5 Palandöken KY -7 2 Hakkari KKY -9 2 Nemrut KY -4 2 Kartalkaya KY 0 3 Erciyes KY -1 4 Sarıkamış KY -9 2 Konaklı KY -7 3 Uludağ KY 1 2 Yıldız Dağı Y 2 6 Yalnızçam KY -12 4 Davraz KKY -1 4 Çambaşı ÇB -1 6 Murat Dağı Y -3 1 Hesarek KY -5 3 Ilgaz KKY 1 4 Kop Dağı Y -6 5 Küpkıran KKY -10 5 Kandilli KKY -5 10 Denizli KY -2 5

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)