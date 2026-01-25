Haberler

Aladağ Kayak Merkezi'nde yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Aladağ Kayak Merkezi'nde yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen 21 yaşındaki Zeki Emir Tekeli, ayak bileği kırılması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi'nde düşerek yaralanan genç, ambulans helikopterle Konya'ya getirildi.

Ailesiyle kayak yapmak üzere Aladağ Kayak Merkezi'ne gelen Zeki Emir Tekeli (21), dengesini kaybederek düştü.

Ayak bileği kırıldığı belirlenen Tekeli için ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, Tekeli'yi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel
