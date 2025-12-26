Haberler

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı
Müzisyen Kayahan Açar'a ait, deniz manzaralı 5 bitişik evden oluşan Gönül Köşkü, 130 milyon TL'ye satışa sunuldu.

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde merhum müzisyen, besteci, şarkıcı Kayahan Açar'a ait 5 bitişik evden oluşan deniz manzaralı 'Gönül Köşkü', 130 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

03 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Kayahan'ın birçok eserini bestelediği 'Gönül Köşkü' adını verdiği Gömeç'teki evi, satışa çıkarıldı. Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD'si yayımlanan usta müzisyenin köşkü, 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor. Her biri 5 oda 1 salon olan evlerden oluşan köşk, havuzu, deniz manzarası ve peyzajıyla dikkat çekiyor. Köşkün satış bedelinin 130 milyon TL olduğu belirtildi.

