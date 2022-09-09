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Kay Kasırgası Meksika'da karaya vurdu: 2 bin 595 kişi tahliye edildi

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- Kay Kasırgası Meksika'da karaya vurdu: 2 bin 595 kişi tahliye edildi Meksika'yı günlerdir etkisi altına alan Kay Kasırgası'nın Baja California Sur eyaletinde karaya ulaşmasının ardından 2 bin 595 kişi evlerinden tahliye edildi.

- Kay Kasırgası Meksika'da karaya vurdu: 2 bin 595 kişi tahliye edildi

MEXİCO CİTY - Meksika'yı günlerdir etkisi altına alan Kay Kasırgası'nın Baja California Sur eyaletinde karaya ulaşmasının ardından 2 bin 595 kişi evlerinden tahliye edildi.

Meksika'nın Büyük Okyanus açıklarında geçtiğimiz günlerde oluşan ve Pazartesi gününden beri ülkeyi yoğun yağış altında bırakan Kay Kasırgası, Baja California Sur eyaletinin Bahia Asuncion kasabası yakınlarında karaya ulaştı. Şiddetli yağışlar ve saatte 150 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile etkili olan kasırga sebebiyle okyanus kıyısında 6 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar meydana geldi. Yetkililer şu ana kadar Baja California Sur eyaletinde kasırgadan etkilenen 2 bin 595 vatandaşın evlerinden tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

Diğer eyaletleri de etkiledi

Baja California eyaletinde de kasırga sonucu yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumları bugün tatil edildi. Sonora eyaletindeki bazı şehirlerde sel felaketi meydana gelirken, kasırganın kuzeye doğru ilerlemeye devam ederek Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Durango ve Chihuahua eyaletlerinde şiddetli yağış ve fırtına ile etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları sel ve heyelan riskine karşı önlem almaya çağırdı.

Öte yandan, ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kay Kasırgası'nın önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olacağı ve sonrasında gücünü kaybedeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

Büyük Okyanus California Sonora Sur Güncel Haberler

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