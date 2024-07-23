Kavurucu sıcaklardan serinleten sağanak yağış başladı

Sıcak havalarda yaz yağmuru ilaç oldu

TEKİRDAĞ - Kavurucu sıcakların etkili olduğu Tekirdağ'da öğleden sonra sağanak yağış kendini gösterdi.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Tekirdağ'da başlayan sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu. Yağışın yoğun olduğu dakikalarda trafikte aksamalar yaşandı. Sıcak havalarda etkili olan bu yaz yağmuru adeta ilaç gibi geldi.

Yetkililer, sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyararak, özellikle su birikintisi olan bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.