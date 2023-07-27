Kavurucu sıcaklarda fırıncıların 200 dereceyi bulan fırında ekmek mücadelesi

SAMSUN - Samsun'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında fırın işçileri 200 dereceyi bulan fırınlarda mesai yapıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fırın işçileri sıcak havalardan dolayı zor şartlar altında çalışıyor. 40 derecelik sıcak havada 200 dereceyi bulan fırın sıcaklığının yanı başında ekmek çıkaran fırın işçileri, ekmek parası için sıcak havaya katlanmaları gerektiğini söylediler.

"Fırın alanı 50-60 derece civarında"

Kaliteli ekmek sunmak için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Fırın işçisi Hasan Acçay "Fırın işçisi dışarıda 40 derece olan sıcaklığımız fırının içine girdiği zaman 50-60 derece civarında oluyor. Ekmeğin sıcaklığı bize vurduğunu tahmin ettiğimiz zaman sıcaklık derecesi 60 dereceği buluyor. Bu zorluklarda 35 sene çalıştığımız için alışkın olduğumuz için bu bizi zorluyor. Ama her şeyin bir zorluğu var biz de ekmek parası için bu zorluğu çekmek zorundayız. Bu sıcağın altında çalışmak zorundayız. Halkımızı kaliteli mallarımız ile memnun etmek için soğuk sıcağı göz ardı etmeden bütün emeklerimizi veriyoruz" dedi.