Ödemiş'te Motosiklet ile Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 1 Ölü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde kavşakta dönüş için manevra yapan otomobile sol arka tarafından çarpan motosikletin sürücüsü Hüsnü Tokalı (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ocaklı Mahallesi Kiraz Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hüsnü Tokalı'nın kullandığı 35 COG 585 plakalı motosiklet ile aynı yöne giden ve kavşakta dönüş için manevra yapan D.B. (19) yönetimindeki 20 NP 072 plakalı otomobile sol arka kısmından çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Tokalı, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hüsnü Tokalı doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü D.B.'yi gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
