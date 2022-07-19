KAVŞAKTA KAZA 2 YARALI - Haberler

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KAVŞAKTA KAZA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kavşakta iki kamyon çarpıştı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kavşakta iki kamyon çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bolvadin- Çay karayolu, Çobanlar kavşağında meydana geldi. Çay'dan Emirdağ yönüne seyreden Ekrem Özer (65) yönetimindeki 03 HH 488 plakalı kamyon ile U.D. (25) yönetimindeki 03 KP 148 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Ekrem Özer ile yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Özer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ekrem Özer ile Mehmet Özer'i sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta bulunan büyükbaş hayvanlar ise olay yerine gelen bir başka araca nakledildi. Araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Özer Karahisar Çay Güncel Haberler

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