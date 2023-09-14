Kavşakta İki Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kavşakta arka arkaya iki otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Nuğman Akbulut (19), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kavşakta arka arkaya iki otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Nuğman Akbulut (19), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonundan çıkan Nuğman Akbulut yönetimindeki plakasız motosiklete, Vedat K. yönetimindeki 34 LU 2113 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüne daha sonra aynı yönde seyreden Yunus C. yönetimindeki 34 EZB 097 plakalı otomobil çarptı. İki otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Nuğman Akbulut önce Erbaa Devlet Hastanesine, ardından da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı ise sanayi sitesinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.