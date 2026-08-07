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Kütahya'da Kavşakta Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kütahya'da Kavşakta Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Emet yönünden gelen otomobil ile Derecik köyü istikametine giden otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 54 yaşındaki Ayşe Bozkurt hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücülerden R.K.'nın hayati tehlikesi bulunuyor. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Ayşe Bozkurt (54) öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tavşanlı-Emet kara yolu Derecikköy Kavşağ'ında meydana geldi. Emet'ten Tavşanlı yönüne seyir halinde olan A.U.B. yönetimindeki 16 ABK 691 plakalı otomobil, kavşakta Tavşanlı'dan Derecik köyü istikametine ilerleyen R.K. idaresindeki 10 ALD 182 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler R.K. ve A.U.B ile yolcu konumunda bulunan Ayşe Bozkurt, H.Ç., M.Y., B.S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yararılardan sürücü R.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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