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Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Doğan Çılgın (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Doğan Çılgın (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Doğan Çılgın, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çılgın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Cinayete karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçin polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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