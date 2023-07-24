Kavgada bıçaklanarak öldürülen adamın babası ve kardeşi tutuklandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde baba ile 2 oğlu arasında çıkan kavgada Ali Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetti. Baba ve diğer oğlu tutuklandı. Kavga, Ali Çakır'ın evin satışını kabul etmemesi nedeniyle çıktı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde baba ile 2 oğlu arasında çıkan arbedede oğullardan Ali Çakır (31) bıçaklanarak hayatını kaybederken, gözaltına alınan baba Süleyman Çakır (51) ile diğer oğlu Enes Çakır (27) tutuklandı. Kavganın, Ali Çakır'ın kendisine ait evin satışını kabul etmediği için çıktığı öğrenildi.

Olay dün saat 06.00 sıralarında Çarşamba köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Çakır, babası Süleyman Çakır ve kardeşi Enes Çakır arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken, evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, baba ile diğer oğlu gözaltına alındı.

Baba ile küçük oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir çocuk babası Ali Çakır, eşinin isteği üzerine Bursa'nın İnegöl ilçesi Yiğitköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığına defnedildi.