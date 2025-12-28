Haberler

Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesinde ölümlü bir kavgada bıçaklanan Kanivar Gözen'in cenazesi, ağabeyi Selçuk Gözen'in yanına defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2 AY ÖNCE ÖLEN AĞABEYİNİN MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

Mardin'in Derik ilçesinde kavga ettiği B.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Kanivar Gözen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözen'in cenazesi defnedilmek üzere Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gözen'in cenazesi yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden ağabeyi Selçuk Gözen'in yanına defnedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),

