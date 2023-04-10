KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI SÜRPRİZ

AMASYA'da polis haftası kapsamında, mahalle sakinleri, kavga ihbarında bulunup adrese gelen polislere pastalı kutlama yaptı.

Amasya'nın Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak ile beraberindeki mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'nci yıl dönümü nedeniyle sürpriz bir kutlama hazırladı. Mahalle halkı, 112'yi arayarak mahallelerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese 2 ekip otosu yönlendirildi. Belirtilen adrese giden ekipler, kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Mahalle sakinleri, konfetilerle karşılayıp, pasta kestiği polislerin haftasını kutladı. Hazırlanan pasta ve ikramlar için polis ekipleri mahallel halkına teşekkür etti.

İhbarda bulunan Mahalle Muhtarı Coşan Aylak; 'Can ve mal güvenliğini kendi canlarını hiçe sayarak koruyan polislerimizin haftasını kutlamak istedik. Bu şekilde bir sürpriz hazırladık. Tüm polislerimizin haftası kutlu olsun. İyi ki varlar" dedi.(DHA)