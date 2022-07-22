Kavga eden kardeşini ayırmaya giden Yasemin, 2 kurşunla öldü

BURSA'da, kardeşi R.C.'nin husumetli olduğu Y.K. ile kavga ettiğini haber alıp ayırmak için olay yerine giden Yasemin Çedik (45), vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. İkisi de alkollü olan R.C. ve Y.K. gözaltına alınırken, polis silahı kimin ateşlediğini araştırıyor.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde önceki gece her ikisi de alkollü olan R.C. ile Y.K. yolda karşılaştı. Husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.'nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik, kavgayı haber alıp olay yerine gitti. Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı.

Polis, R.C. ile Y.K.'yi gözaltına aldı. Çedik'in ölümüne neden olan silah ise henüz bulunamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.