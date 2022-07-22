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Kavga eden kardeşini ayırmaya giden Yasemin, 2 kurşunla öldü

Demirören Haber Ajansı - Halil Özçoban - Güncel
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Kavga eden kardeşini ayırmaya giden Yasemin, 2 kurşunla öldü

BURSA'da, kardeşi R.C.'nin husumetli olduğu Y.K. ile kavga ettiğini haber alıp ayırmak için olay yerine giden Yasemin Çedik (45), vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi.

BURSA'da, kardeşi R.C.'nin husumetli olduğu Y.K. ile kavga ettiğini haber alıp ayırmak için olay yerine giden Yasemin Çedik (45), vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. İkisi de alkollü olan R.C. ve Y.K. gözaltına alınırken, polis silahı kimin ateşlediğini araştırıyor.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde önceki gece her ikisi de alkollü olan R.C. ile Y.K. yolda karşılaştı. Husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.'nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik, kavgayı haber alıp olay yerine gitti. Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı.

İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Yasemin Çedik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Çedik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çedik, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis, R.C. ile Y.K.'yi gözaltına aldı. Çedik'in ölümüne neden olan silah ise henüz bulunamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Güncel

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