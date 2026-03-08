Haberler

Muğla'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, eşi S.B.'yi bıçaklayarak öldüren A.B. tutuklandı. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde oturan A.B. (51) ile eşi S.B. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından A.B., eşini göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.B.'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Yatağan Adliyesi'ne getirildi.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı

Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Milli sporcu Aysel Önder tarih yazdı

