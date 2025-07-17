Kavakköy'de Orman Yangını: Yatağa Bağımlı Hastalar ve Gebelere Sağlık Kontrolü

Kavakköy'de Orman Yangını: Yatağa Bağımlı Hastalar ve Gebelere Sağlık Kontrolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle yatağa bağımlı hastalar ve gebelere sağlık kontrolü yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evlerinde yapılan ziyaretlerde yangın ve tahliye hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle yatağa bağımlı hastalar ve gebeler evlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri işbirliğiyle beldede ikamet eden yatağa bağımlı hastalar ve gebeler ziyaret edildi.

Ziyarette sağlık kontrolleri de gerçekleştirilen ekipler, yangın ve tahliye konusunda bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı

Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü

Kız kardeşini hortumla döverek öldürdü! Sebebi 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.