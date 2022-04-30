Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındı - Haberler

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Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındı

AA - Mustafa Günay - Güncel
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Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındı

Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş ve güvenliğin sağlanması için bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş ve güvenliğin sağlanması için bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, rahat ve huzurlu bir bayram geçirilmesi amacıyla gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Asayiş ve trafik ekiplerinin denetimlerini artıracağını belirten Şekerci, "Bayram süresince halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri ile duraklar ve caddelerde meydana gelebilecek hırsızlık, kapkaç gibi olayların önlenmesi için ekiplerimizi görevlendirdik. Ayrıca trafiğin yoğunlaştığı Samsun-Ankara kara yolu ve Kavak ilçe girişi ile mahalle grup yolları, bayram süresince Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerimizin denetim ve gözetiminde bulunacaktır." dedi.

Bayramın birinci günü saat 11.00'de Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenleneceğini anlatan Saygılı, ardından da Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının ziyaret edileceğini kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Ramazan Bayramı, Bayram, Asayiş, Kavak, Güncel, Haberler

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