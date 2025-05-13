Kavak'ta Madımak Festivali ve Bahara Uyanış Şenliği Yapıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde Madımak Festivali ve Bahara Uyanış Şenliği gerçekleştirildi.

Kavak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Kadınları Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma Uluslararası Sürdürülebilir Yenilikçi Proje Geliştirme ve Yönetme Derneği Başkanı Cemile Binay Kanber'in öncülüğünde bir düğün salonunda düzenlenen şenlikte kadınlar el emeklerini sergiledi.

Şenliğe Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün de katıldı. Ün, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Dernek Başkanı Kanber, ilçede ilk kez düzenledikleri şenliğin üç gün sürdüğünü ve Anneler Günü'nde kapanışını yaptıklarını belirtti.

Şenliğe katılımın yoğun olduğunu aktaran Kanber, "Kadınlarımızın binbir emekle hazırladıkları ürünler ve lezzetler büyük ilgi gördü. Kadınların birlik ve beraberliğini de pekiştiren bu etkinlik onların kaynaşmasına da vesile oldu. Ben hem emeklerini

sergileyen kadınlarımıza, annelerimize, hem de böylesine anlamlı bir etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.