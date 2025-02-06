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Kavak'ta Karla Mücadele Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Kavak'ta Karla Mücadele Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor
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Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için kapanan yolları açma, tuzlama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları özel araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kavak Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında ana arterler, kaldırımlar ve kritik noktalar temizlendi, tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıldı.

Belediye ekipleri, kırsal kesimde yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
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