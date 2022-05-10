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Kavak'ta ilk yardım eğitimi düzenlendi

AA - Mustafa Günay - Güncel
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Kavak'ta ilk yardım eğitimi düzenlendi

Kavak'ta, AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Kavak'ta, AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Kaymakam Ömer Saygılı, Kavak Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, Gönüllülük Projesi ve hedefleri konular bilgi verdi.

Toplum sağlığı merkezi ilk yardım eğitmeni Gülşen Ünal da arama kurtarma, ilk yardım, yangın ile barınma ve insani yardım konularında bilgilendirmede bulundu.

AFAD Kavak İlçe Koordinatörü İlhan Özkan da AFAD gönüllüsü olmak için muhtarlar ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

AFAD ilk yardım eğitimini 20'şer kişilik gruplar halinde düzenlemeye devam edeceklerini anlatan Özhan, "İlçemize bağlı 91 mahalle muhtarı ile vatandaşlarımız gönüllü olmayı kabul etti. AFAD gönüllüsü temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, İlk Yardım, Gülşen, AFAD, Güncel, Haberler

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