Kavak'ta çiftçilere ambar zararlılarına karşı uyarı - Haberler

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Kavak'ta çiftçilere ambar zararlılarına karşı uyarı

AA - Mustafa Günay - Güncel
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Kavak'ta çiftçilere ambar zararlılarına karşı uyarı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere ambar zararlılarına karşı uyarıda bulundu.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere ambar zararlılarına karşı uyarıda bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine, hasadının yaklaşması dolayısıyla çiftçilerin hububatlarını koyacakları ambar ve depolarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Yeni ürün ambara konulmadan önce ve sonrasında koruyucu ve ilaçlı tedbirlerin alınması, varsa tamiratlarının yapılması gerektiğini belirten Aslankaya, "Hasat edilecek hububatın korunması, çeşitli zararlılara karşı korunması çok önemli. Çiftçilerimiz, hasat edilen yeni ürün konulmadan önce ambarı nem almayacak şekilde iyice kurutmalı. Eğer ambarda eskiden kalan ürün varsa bu ürünler karıştırılmamalı. Vatandaşlar arasında güve olarak bilinen ambar zararlısı, bulundukları besin ortamından beslendiğinden üreticinin ekonomik kaybına neden olur. Bu nedenle gereken tedbirler alınmalı." dedi.

Aslankaya, çiftçilerin ambar zararlılarına karşı yapacağı mücadele ile ilgili tarım müdürlüklerinden veya serbest ziraat mühendislerinden bilgi alabileceklerini kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Güncel

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