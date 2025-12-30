Haberler

Kestiği kavak ağacının altında kalıp, öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, kestiği kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Yalı köyünde meydana geldi.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan Cevdet Öztürk (57), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Yalı köyünde meydana geldi. Kendisine ait arazide bulunan kavak ağacı kesen Cevdet Öztürk, ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Cevdet Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
